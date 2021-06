jueves 10 de junio de 2021

No puedes mostrar ese lado un poco soberbio que a veces te aparece y que te cuesta controlar porque las personas que te escuchen no van a tener buena opinión de ti. Muestra humildad, es lo que te conviene. Así te saldrán mejor las cosas.

Si no piensas en los demás y en cómo pueden afectarle tus decisiones o actitudes, no vas a conseguir sentirte con calma con todo lo que te rodea. Es importante que busques la empatía, procura hacerlo y aléjate de tentaciones egoístas.

Actuar lejos de creencias inútiles o que incitan a ver las cosas con el prisma más negativo es lo mejor que puedes hacer hoy. No escuches a personas negativas o que incitan a pensar mal de todo, porque no te aportan nada bueno.

Es necesario que no te ancles a ideas del pasado y abras tu mente a todo lo nuevo que pueda entrar en ella. Eso no significa que dejes de pensar lo que piensas sino que reflexiones sobre otras posibles perspectivas. Hay muy buenas ideas que puedes adoptar.

You May Also Like