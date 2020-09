Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el jueves 1 de octubre de 2020. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

La luna llena va a traerte algunos sentimientos encontrados, ya que por un lado estarás con muchas ideas en la cabeza de cosas que te apetece hacer y por otro no te sobrarán las ganas de ponerte a ello por mucho que sean asuntos de tu interés.

Tauro

Disfrutarás mucho de algo que hacía no tiempo no probabas o no escuchabas, alguna actividad que te traerá emoción y un auténtico bálsamo para el espíritu. Sea lo que sea lo vas a pasar muy bien hoy con gente que le interesa lo mismo que a ti.

Géminis

Reconocer los méritos de los demás te honra y además hace que esas personas suban tu aprecio por tu sinceridad y tu generosidad. Alguien cambia tu opinión sobre ti a mejor, te descubre. Aprovecha la circunstancia para iniciar una amistad.

Cáncer

Hay muchos caminos para llegar a los sitios que deseas llegar. Hoy descubrirás que trabajar sobre uno de ellos y atreverte a hacer cosas más difíciles te abre una nueva senda que te compensa mucho. Puede que te cueste trabajo, pero debes atreverte a ello.

Leo

Ten cuidado, porque a veces las obligaciones personales, el trabajo y las preocupaciones te llevan a ser una persona de muy mal genio. Hoy tendrás que hacer un esfuerzo para evitar esto, sobre todo en el trabajo o con los compañeros.

Virgo

Es hora de empezar a pensar en un compromiso emocional más estable, incluso si no todas las circunstancias te son enteramente favorables, debes plantearte dar el paso. Es una evolución lógica y así es como la debes de ver, pero sobre todo sentir.

Libra

Hay muchas cosas por las que puedes sentir pasión y hoy debes explorar en algunas de ellas para tener más conocimientos y disfrutarlas mejor. Invierte tiempo en ello porque será algo valioso para ti mucho antes de lo que esperas. Sorpresas.

Escorpio

Tendrás la oportunidad de ayudar a alguien en una tarea o en algo de su vida privada en lo que necesita una mano urgente. Ese favor te hará sentir útil y te ayudará a dejar de pensar en negativo. Hallarás muy buena voluntad cerca de ti.

Sagitario

Si alguien piensa mal de ti o de una acción que has hecho, quizá sería bueno para ti que explicases tu postura para que no haya ningún malentendido. Es mejor no dejar nada al azar en ciertos temas. Hazlo por escrito si es necesario.

Capricornio

Verás cómo alguien te levanta el ánimo hoy porque ese wasap o ese mensaje que recibes te va a poner de buen humor ya que notarás que esa persona se preocupa por ti y te tiene en mucho aprecio. Devuelve ese afecto con intereses.

Acuario

No es del nada conveniente que le des muchas vueltas a un tema laboral ya que te falta información para elaborar cualquier teoría. Deja que todo fluya por sus cauces y sin agobios que no te benefician. Las cosas se revelarán dentro de poco.

Piscis

Lo mejor que puedes hacer hoy es no tener prisa para nada, tomártelo todo con calma y alejarte de cualquier asunto que sea complicado o que aporte alguna clase de tensión. Tu salud te lo va a agradecer ya que no te conviene llevarte disgustos.