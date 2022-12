jueves 1 de diciembre de 2022

Hoy te encontrarás con ayudas o apoyos inesperados, en realidad no los necesitas porque todo avanzará de forma armónica, pero alguien viene a facilitarte las cosas y a traerte esperanzas para el futuro. En realidad, tan solo el destino quiere devolverte las muchas ocasiones en las que tú has ayudado o protegido a otras personas.

Triunfo sobre tus enemigos o como mínimo lograrás anularlos y salir airoso de sus ataques, y eso incluye también a los que te ataquen a traición y por la espalda. Incluso aunque no se atrevan a atacarte porque se sientan temerosos o inseguros, no van a poder impedir que te enteres de sus maquinaciones e intenciones.

