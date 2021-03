jueves 1 de abril de 2021

No debes estar triste por ese descubrimiento que te ha desvelado cómo es una persona de la que esperabas más. Ahora toca recomponerte y ver el lado bueno del asunto, que no has perdido tiempo en ella y que puedes mirar hacia otro lado.

Debes de tener cuidado hoy ya que te encantan que te halaguen y eso, muchas veces, te hace caer en las trampas más fáciles porque no ves el fondo de la cuestión, sólo las palabras dulces. Procura no dejarte llevar por la presunción.

Hay circunstancias que te impiden hacer lo que en otras ocasiones has hecho como quizá un largo viaje, pero eso te va a permitir descubrir lugares más cercanos que también pueden ser muy divertidos o entretenidos. Prueba y no pienses en más.

No te empeñes en arreglar un asunto con alguien que en este momento no quiere escucharte. Por mucho que te parezca egoísta, está en su derecho de hacerlo. Más adelante puede surgir la oportunidad, deja que todo se calme un poco más.

No es un buen momento para gastos de ningún tipo y si te estás planteando alguno más vale que dejes pasar la ocasión porque van a desestabilizar tu cuenta corriente. No pidas préstamos, aún puedes esperar un poco más si ajustas todo.

