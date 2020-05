Jueguen vivos con las pruebas caseras para determinar COVID-19

Por esa razón, Pascale alega que “no funcionan por que el individuo no va a tener anticuerpos por lo menos después de una semana de tener la infección del COVID-19, si la persona se hace la prueba al segundo día de síntoma es muy probable que la prueba salga negativa, pero está infectado y no tomar las medidas necesarias como quedarse en su casa y podría desarrollar síntomas pensando que es un resfriado común y corriente”.

No todo lo que brilla es oro y por ende hay que tener cuidado. El Ministerio de Salud señaló que se ha detectado la distribución y venta de pruebas rápidas IgM/lgG COVID-19 y que las mismas no están autorizadas.

