Juegos y juguetes (al 20% de descuento) con los que el ‘#quédateencasa’ será ameno para niños y mayores

Al principio parecía todo un desafío: quedarse en casa con niños parecía misión imposible. Sin embargo, conforme avanza la cuarentena, padres, voluntarios y asociaciones se han puesto manos a la obra para tener entretenidos a los más pequeños, sobre todo, si los padres tienen que teletrabajar. Cuentacuentos online, talleres en streaming y un sinfín de propuestas con las que matar el tiempo.

Pero lo que realmente funciona son los juguetes. No hay niño que no se entretenga con ellos. Por ello, esta cuarentena es el momento de sacar todos y dejarles disfrutar y, por qué no, de hacerse con algunos nuevos para diversión de toda la familia. ToysRus no lo ha puesto fácil y ha rebajado algunos productos de su web un 20% durante unos días. Hemos buceado en su web por ti y te traemos alguna propuesta que enamorará a grandes y a mayores.

Para niños y no tan niños…

Estamos ansiosos de la llegada de Disney+ a España (que será el próximo 24 de marzo) para poder disfrutar de títulos como The mandalorian. Si ya te has suscrito a la plataforma de streaming, pero no puedes esperar más, este pack de figuras de Baby Yoda te amenizarán la espera.

Para divertirse todos juntos en familia

Jugar en familia es una gran oportunidad para pasar tiempo juntos de forma muy divertida. Podemos contar con aliados como este Taboo versión familiar, en el que hay que intentar adivinar la mayor cantidad posible de palabras con las pistas de los demás jugadores antes de que el tiempo se agote. Eso sí… ¡hay palabras prohibidas!

Para los que quieren salvar el mundo

La patrulla canina es una de las series preferidas de los más pequeños de la casa. Y no nos extraña, porque no hay nada más adorable de ver que a Chase, a Zuma, a Marshall, a Skye y al resto intentando (y siempre consiguiendo) salvar al mundo. Así podemos aprovechar este descuento para hacernos con el pack que incluye a un miembro de la patrulla y a su coche. Pero si queremos que los más pequeños de la casa se conviertan en auténticos héroes, podemos optar por un triciclo evolutivo con el que conquisten el mundo.

Para los que quieran disfrutar de las carreras… sin salir de casa

Aunque se hayan suspendido las carreras y los eventos deportivos, podemos montar nuestro propio circuito en casa con Hot Wheels, que dispone de camiones, coches y circuitos de juguete para divertirnos en familia. Si queremos un pack completo que nos ofrezca horas de diversión, tenemos que escoger este mega garaje que tiene capacidad para hasta 35 coches y una pista descendente para hacer carreras desde la planta superior.

Para simular la vida dentro de casa

Muchos hemos soñado con tener una casa de muñecas y esta de Playmobil es todo un acierto. Un tamaño pequeño para guardar en cualquier lugar y tipo maletín para poder transportarlo (¿quién no ha comenzado a jugar en su cuarto y ha querido terminar en el salón?) La casita incluye tres personajes, piezas de cuarto de baño, dormitorio, salón y cocina y numerosos accesorios.

Para desarrollar la creatividad

Jugar con plastilina es un pequeño placer, pero si encima podemos hacerlo con los protagonistas de Frozen, todavía es mejor. Con estepack se pueden confeccionar vestidos de plastilina para Ana y Elsa. Incluye moldes, tres tubos de plastilina y las herramientas necesarias para ello.

