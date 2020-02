Juegos regionales Panamá 2022 salen de la zona de riesgo

Mejía les pidió a los responsables del deporte panameño, compromiso para que los atletas se preparen bien y tengan lucidez. “Vi a Pandeportes y al Comité Olímpico de Panamá trazando una ruta para el atleta. No nos podemos dar el lujo de que el deporte panameño no se luzca durante los juegos, no debe ser. Hay que invertir y trabajar muy duro para que se sientan orgullosos de sus representantes”.

“No vine para complacer a nadie, quería dejar claro que tanto para Panamá como para Odecabe los Juegos son el principal activo”, señaló Mejía quien añadió que “estos juegos no pueden tener tropiezos. Son para conquistar no solo a Panamá sino a los residentes del América Central y del Caribe.

