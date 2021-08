Juegos Olmpicos USA Basketball vs Francia: Estados Unidos vs Francia: resumen en video, resultado y mejores jugadas de la final del baloncesto masculino de Tokyo 2020

Se termina el partido. Estados Unidos sigue monopolizando lo ms alto del podio desde 2008. Cuatro al hilo tras cobrar venganza ante Francia.

Es todo por ahora, pero sigan la cobertura de los Juegos Olmpicos en MARCA Claro. Hasta la prxima!

4Q 0:00.0 | Francia 82-87 USA: Batum no toca aro en su triple de la esquina y el reloj se acaba. ESTADOS UNIDOS CAMPEN OLMPICO!

4Q 0:08.8 | Francia 82-87 USA: Durant recibe la falta de Gobert, que se va expulsado con su quinta. KD no perdona de la lnea y llega a 29.

4Q 0:10.2 | Francia 82-85 USA: Lillard falla dos libres, anota Ntilikina, mal pase de Holiday y De Colo anota tras par de fallas a distancia y solo son 3 de distancia.

4Q 0:31.3 | Francia 78-84 USA: Falla Holiday, Fournier se anima con un triple de 30 pies y le saca una abolladura al tablero. Se viene el juego de los libres.

4Q 1:00 | Francia 78-84 USA: Triple de De Colo pone esto a 6.

4Q 2:18 | Francia 75-82 USA: De Colo se deja otro libre ms. Francia no puede darse esos lujos.

4Q 3:22 | Francia 72-82 USA: Francia paga con un triple de Tatum. Tiene pinta de la daga.

4Q 3:43 | Francia 72-79 USA: Gobert deja ir dos tiros libres. Pecado capital a estas alturas.

4Q 4:40 | Francia 70-79 USA: 6-0 para el Team USA comandados por 4 de Lillard. Redencin tras unos muy malos Juegos del base de los Blazers.

4Q 5:41 | Francia 70-73 USA: TRIPLE DE NTILIKINA! PARTIDO DE TRES PUNTOS!

4Q 6:16 | Francia 67-73 USA: Luwawu-CAbarrot con la falta ofensiva, deja ir la opcin de recortar.

4Q 6:28 | Francia 67-73 USA: Pasos de Middleton y el Team USA empieza a mostrar cara de preocupacin. Hay partido y algo as ya pas en el partido de la fase de grupos.

4Q 7:34 | Francia 65-73 USA: Solo 4 puntos totales en este ltimo cuarto. Dicen que las defensas ganan campeonatos. Pero ojo que USA no logra romper esto y Francia, mientras hay vida, hay esperanza.

3Q 0:00 | Francia 63-71 USA: Triple de ltimo segundo de Batum en la esquina y Francia se pone a 8 entrando al ltimo cuarto.

3Q 1:18 | Francia 57-71 USA: PERO QU DEFENSA DE HOLIDAY! Robos y a la contra y ya son 14 de distancia. Tiempo fuera Francia porque el tren del oro se va de la estacin.

3Q 2:55 | Francia 55-65 USA: Tatum y Lillard pagan con la misma moneda par de triples de Yabusele que intentaban revivir a Francia.

3Q 5:39 | Francia 50-56 USA: Un triple de Yabusele y dos libre de De Colo tras la tercera falta de Booker regresan a Francia al partido.

3Q 6:25 | Francia 45-56 USA: Durant ya tiene 26, la defensa aprieta tuercas y Estados Unidos va arriba de nuevo por doble dgito. Francia pide minuto.

3Q 12:00 | Francia 39-44 USA: Arranca la segunda mitad. En 20 minutos tenemos campen olmpico: cuarta en fila para USA o primera en la historia para Francia.

2Q 0:00 | Francia 39-44 USA: 20 minutos ya pasaron, quedan 20 para que Francia revierta esto o se van con la plata por tercera final olmpica en fila. Durant descomunal con 21 puntos.

Se mantienen en el partido gracias a los tiros libres (12 de 19) y ya KD, Booker y Holiday con 2 personales. Factor a tener en cuenta en el segundo medio.

2Q 1:47 | Francia 33-41 USA: Las faltas sobre Gobert mantienen a Francia cerca. El pvot ya con 12.

2Q 3:14 | Francia 31-39 USA: Holiday comete su segunda en un forcejeo por posicin con Gobert. Popovich lo manda a la banca. Momento para Francia sin el mejor defensivo perimetral de USA.

2Q 3:23 | Francia 29-39 USA: AND ONE DE GOBERT! ‘La Torre Eifel’ mete a Durant bajo el aro, atrapa y la hunde. Falla el adicional

2Q 4:48| Francia 26-39 USA: Durant ya con 19, Fournier pierde la cabeza reclamando y le pitan la tcnica. USA +13 y parece que est a punto de turrn Francia.

2Q 6:17 | Francia 24-33 USA: AND ONE KD! Durant con la puerta de atrs, el mate pese al hachazo a los brazos y Estados Unidos est llevando a Francia a territorio complicado.

2Q 6:29 | Francia 24-30 USA: Tiempo fuera en la cancha. Estados Unidos gana 8-6 los primeros compases del segundo cuarto.

2Q 7:11 | Francia 24-30 USA: Francia reactiva su ofensiva con Fournier de vuelta a cancha, pero sufren para detener a Estados Unidos, que comienza ya a sumar varias fuentes: Tatum, Middleton, Holiday…

2Q 9:43 | Francia 18-24 USA: Tatum ya con 5 de la banca abre la anotacin del segundo parcial.

1Q 0:00 | Francia 18-22 USA: Los primeros 10 minutos ya son historia. Estados Unidos inicia lento de nuevo, pero los 12 puntos de Kevin Durant recortan una desventaja que fue hasta de 6 y terminan arriba por 4 el primer periodo.

1Q 1:26 | Francia 15-18 USA: Durant con dos libres ms y ya tiene 12, superando su cosecha en el duelo de la fase de grupos, donde se llen de faltas en la primera mitad.

1Q 2:03 | Francia 15-15 USA: EL NOVENO ES EL VENCIDO! KD con el triple que lo empata.

1Q 2:19 | Francia 15-12 USA: Estados Unidos va 0 de 8 de triple, as que estn atacando ms el aro: 10 de sus 12 en la pintura.

1Q 5:28 | Francia 10-4 USA: TRIPLE DE FOURNIER! Se haban fallado los 7 entre ambos equipos y el nuevo jugador de los Knicks pone +6 de luz.

Lleva 5 tras 28 en el primer partido.

1Q 5:53 | Francia 7-4 USA: No es el inicio ms pulcro de Francia, con 3 prdidas, pero es otro inicio lento de USA: 2 de 8 de campo.

1Q 8:17 | Francia 5-2 USA: Los galos atacando la pintura sin piedad en el inicio. Gobert, Fournier y luego una falta que saca Yabusele y divide de la lnea.

1Q 9:43 | Francia 0-0 USA: Francia inicia con una violacin del reloj de disparo. Lejos de lo ideal.

1Q 10:00 | Francia 0-0 USA: Baln al aire y arranca la final del baloncesto masculino de Tokyo 2020. Francia busca dar otra campanada ante el Dream Team, pero ahora con el oro en juego.

As van las quintetas de inicio para la final olmpica. Dos cambios respecto al primer duelo: Booker y Holiday por LaVine y Draymond.

Estados Unidos: Jrue Holiday, Kevin Durant, Devin Booker, Damian Lillard, Bam Adebayo.

Francia: Rudy Gobert, Evan Fournier, Nicolas Batum, Guerschon Yabusele y Nando de Colo

Cada que juegan Estados Unidos y Francia en baloncesto, se tiene que hablar del que quizs es el mate ms recordado de la historia: el ‘bautizo’ de Vince Carter a Fredric Weiss en Sydney 2000.

Los equipos se vieron en la fase de grupos y la final de los Juegos en Australia hace 21 aos, pero en el arranque del segundo medio de la fase de grupos, un robo de Vinsanity en media cancha le dej atacando el aro, y aunque estaba Weiss de por medio con sus 2.18 de estatura no impidieron que Carter se levantara y la enterrara por encima del francs.

Los momios ven un cuarto oro para el Tean USA esta noche. En FanDuel, Estados Unidos es favorito por 13 puntos, con lnea a ganar de -1100. La sorpresa de Francia paga +600 y el total de puntos est en 175.5 (el primer juego qued 83-76, 159, aunque desde entonces USA promedia ms de 100 en ofensiva).

Desde que llegaron los jugadores NBA, el Dream Team es favorito para cualquier competicin en la que va. Han tenido batacazos, sobre todo a inicio del nuevo milenio en el Mundial de 2002, Atenas 2004 y el Mundial de 2006, pero recuperaron el rumbo a partir de Beijing 2008 con el Redeem Team.

De hecho, desde la derrota en el Mundial de 2006 ante Grecia, Estados Unidos no haba perdido en 58 partidos entre Mundiales y Juegos Olmpicos, hasta que se vieron las caras en los cuartos del Mundial de 2019 en China. Era el primer torneo mayor al mando de Gregg Popovich, pero un equipo alternativo y sin Jayson Tatum cay 89-79. Fournier anot 22 y Gobert anot 21 con 16 rebotes. Francia llegaba al partido con marca de 0-22 entre Juegos Olmpicos, Mundial, Universiada y Mundiales sub 17, sub 19 y sub 21.

Y ahora en Tokyo 2020, Francia termin la racha de 25 victorias al hilo en los Juegos Olmpicos de USA Basketball. Ahora quieren terminar con los tres oros en fila para el Team USA. Podrn hacerlo?

Estados Unidos va por su cuarto oro olmpico en el baloncesto masculino. Solo en Atenas 2004 no han quedado en el primer lugar del podio desde que llegaron los NBA con el Dream Team de Barcelona 1992.

El Team USA domina la historia del basket olmpico, con 15 oro, 1 plata en 2 bronce. Las nicas veces que no gan fue en la polmica final de Munich 1972, con el tiempo agregado para la URSS, el ao que no fueron por el boicot al bloque socialista (Mosc 1980), Sel 1988 (bronce) y en Atenas 2004 (bronce). La URSS (2), Yugoslavia (1) y Argentina (1) tienen los tres oros que no gan USA Basketball.

Francia, por su parte, tiene dos podios, ambos platas, perdiendo finales ante Estados Unidos: 65-21 en Londres 1948 y 85-75 en Sydney 2000.

Estados Unidos dej ir su racha de 25 partidos sin perder en los Juegos Olmpicos en su debut en Tokyo 2020. Con tres jugadores recin aterrizados tras las Finales (Booker, Middleto y Holiday), el Team USA perdi 83-76 ante Francia, su primera derrota desde las semis de Atenas 2004 ante la Generacin Dorada de Argentina.

Marcador ms abultado de lo que realmente fue el partido, ya que Estados Unidos 74-67 con 3:41 por jugar, pero no anotaran de nuevo hasta los ltimos instantes.

Un triple de Fournier le dio la vuelta 76-74 con 50 segundos por jugar y Durant dos veces, LaVine y Holiday fallaron triples para darle la vuelta, entrando al juego de tiros libres que ampli el margen.

Ninguno de los dos equipos tir bien de triple, 10 de 32 para USA y 8 de 27 Francia. Clave fue que Durant cometi tres faltas personales en la primera mitad y eso le impidi entrar en ritmo.

Tras ese partido, Popovich modific la quinteta y meti a Booker y Holiday de inicio, sentando a Draymond Green y a Zach LaVine. Este ltimo ha destacado como sexto hombre, mientras que el de los Warriors ha perdido protagonismo.

Revive el partido AQU.

Los galos fueron una de tres selecciones que termin la fase de grupos sin conocer la derrota, junto a Eslovenia y Australia. Ganaron el grupo tras vencer a Estados Unidos en el primer partido en Tokyo 2020 y desde ah no han parado, ganando por ms de 15 a los otro rivales del grupo, antes de despachar a Italia y Eslovenia en la ronda de eliminacin para llegar a su tercera final olmpica, buscando el elusivo primero oro.

Domingo 25 de julio | Francia 83-76 Estados Unidos

Mircoles 28 de julio | Repblica Checa 77-97 Francia

Viernes 30 de julio | Irn 62-79 Francia

Martes 3 de agosto | Francia 84-75 Italia (cuartos)

Jueves 5 de agosto | Francia 90-89 Eslovenia (semifinal)

Estados Unidos llega con marca de 4-1 a la final de los Juegos Olmpicos. Comenz con la derrota ante los galos en el primer partido de la fase de grupos, antes de reencontrar el ritmo y no conocer de nuevo la derrota, ganando todos los partidos por doble dgito.

Domingo 25 de julio | Estados Unidos 76-83 Francia

Mircoles 28 de julio | Estados Unidos 120-66 Irn

Sbado 31 de julio | Estados Unidos 119-84 Repblica Checa

Martes 3 de agosto | Estados Unidos 95-81 Espaa (cuartos de final)

Jueves 5 de agosto | Estados Unidos 97-78 Australia (semifinales)

El baloncesto de Tokyo 2020 entrega hoy su primera medalla de oro, cuando Estados Unidos y Francia se vean las caras en la final masculina de los Juegos Olmpicos, y que viviremos juntos en MARCA Claro.

Repeticin del partido de la fase de grupos, del debut del Team USA, quien lleg con muchas dudas tras perder ante Nigeria y Australia en la preparacin y cayeron ante los galos, 83-76. Estados Unidos perdi su racha invicta que databa de 2004, pero el partido bien lo pudieron ganar con triples abiertos en la recta final.

Se activaron las alertas, pero con el paso de los das y la adaptacin de Booker, Middleton y Holiday, el Team USA ha lucido mejor, con grandes segundas mitades ante Espaa y Australia para llegar a su cuarta final olmpica consecutiva.

Francia, por su parte, no ha perdido y sobrevivi por un punto ante la Eslovenia de Doncic. Es su tercera final y buscan cobrar venganza de las finales perdidas en Londres 1948 y Sydney 2000, en las que se quedaron con la plata ante el Team USA.

Partidazo que tendremos esta noche en MARCA Claro. Cuarto oro en fila para USA Basketball o habr otro batacazo de Francia? En 40 minutos lo descubriremos.