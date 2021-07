Juegos Olímpicos | No hay mejor aperitivo: Egipto examina a España en el debut de la selección de fútbol en Tokio

Enfrente está una selección egipcia que no podrá contar con su gran estrella, Mohamed Salah . El jugador del Liverpool quería participar en estos Juegos, pero su club no se lo ha permitido. Sin su gran referencia, Egipto contará con un equipo de futbolistas que compiten, en su gran mayoría, en la liga local y en Arabia Saudí. Así, y siempre a priori, debería ser un debut relativamente plácido para el combinado de De la Fuente.

