Juegos de Tokio ‘se desarrollarán según lo previsto’

“Los Juegos Olímpicos se desarrollarán según lo previsto”, declaró Toshiro Muto, quien desveló que los organizadores han preparado una unidad especial para luchar contra la propagación del virus, que ya ha provocado la muerte de 560 personas e infectado al menos a 28 mil. “Es importante permanecer tranquilos y serenos. No queremos alarmar al público. La infección sigue estando limitada y no hay ningún temor sobre la buena organización de los Juegos en ese sentido”, añadió el director general tras una reunión con los responsables de los Juegos Paralímpicos.

