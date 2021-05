juega un partido con los niños de su barrio

La escena no puede ser más elocuente. Villalibre, como uno más, está bajo palos mirando cómo los chavales pugnan por la pelota. La foto se ha compartido como un ejemplo más de que no es un jugador cualquiera, sino que tiene muy arraigado el valor de la humildad, y así se lo han reconocido numerosos aficionados. El auténtico fútbol del pueblo que, casualmente , fue captado por una cámara presente.

You May Also Like