Jueces nacionales eligen el mejor café de Panamá en la subasta virtual ‘Best of Panama’

“Iniciamos vía Zoom el Virtual Best of Panama , para evaluar 169 muestras de los cafés sometidos, donde esperamos encontrar los mejores Geishas clásicos , Geishas Naturales , los Varietales lavados y naturales, para mantener el nombre de Panamá lo más alto posible y seguir manteniendo nuestro lugar en calidad mundial”, dijo.

Con la participación de 17 jueces nacionales se elige el mejor café de Panamá que participará en la subasta virtual del Best of Panama (BOP), organizado por la Asociación de Cafés Especiales de Panamá (SCAP).

