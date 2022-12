Jueces de paz podrán seguir dirimiendo sobre riñas y daños a la propiedad

La Corte Suprema de Justicia declaró que no son inconstitucionales los numerales 11,16, 18 y 19 del artículo 29 de la Ley No 16 de 2015 que instituye la justicia de paz y que permiten a los jueces de paz tener competencia sobre daños a la propiedad, riñas y apropiación de bienes inmuebles.

