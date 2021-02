Judy Meana. ‘Si no tengo oficina que me digan, no sé, trabajaré en un parque’

Hoy en horas de la mañana la vicealcaldesa Judy Meana se llevó tremendo chasco al no poder entrar a su oficina en la Alcaldía de Panamá.

Policías municipales le prohibieron la entrada a Meana.

La vicealcaldesa en su cuenta de Twitter comunicó, “El Concejo no ha enviado la resolución. Esta mañana los policías municipales me informaron que no podía entrar a mi oficina”.

El 19 de febrero, el Consejo Municipal de Panamá aprobó el reintegro de Meana al cargo de vicealcaldesa.

Recuerden que Meana por 10 meses ocupó el cago de Gobernadora de Panamá, función que le fue otorgado por el presidente de la República, Laurentino Cortizo, luego el 8 de febrero fue removida.

Reunión en la Casa de la Municipalidad

Judy comentó a TVN Noticias que, “todo ha sido muy rápido. Tengo tantas ganas de regresar a trabajar, tal vez por eso se me hacen los días largos, vamos a ver qué me dice el Alcalde hoy, yo lo que quiero es regresar y apoyar la gestión alcaldicia, y bueno lamentablemente he quedado como en el aire, desde el lunes que salí de la Gobernación. Hasta hoy, cuántos días han pasado, casi dos semanas. Si no tengo oficina que me digan, no sé, trabajaré en un parque, no tengo ni un problema”, afirmó.

Luego se informó que el alcalde José Luis Fábrega la invitó a una reunión en la Casa de la Municipalidad, para ver de qué manera pueden resolver la situación. Sin embargo Meana pensó que por lo menos la dejarían entrar a su oficina para comenzar a reacondicionarla para retomar sus funciones como vicealcaldesa.