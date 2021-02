Judy Meana: ‘la secretaria general de la Alcaldía notificó que me están esperando’

“Un tema que viven muchas mujeres en silencio y que quiero decirles que una vez detectado todo esto me he atrevido a hablar del tema y voy seguir sensibilizando, porque tenemos que empezar a hablar de esos temas en Panamá”, puntualizó Meana.

Tras la situación de este lunes cuando no pudo reincorporarse a su cargo, Meana enfatizó que el mensaje es que todas las personas se merecen respeto y que no se trata de cargos ni títulos y planteó que se trata de decir no a la violencia política.

“Se firmó la resolución y ya la secretaria general de la Alcaldía me notificó que me están esperando”.

Meana, quien estuvo desempeñándose como gobernadora de la provincia de Panamá desde abril de 2020 hasta el pasado 8 de febrero, no pudo incorporarse ayer a su puesto como vicealcaldesa luego que se le impidió el acceso a su oficina y se le informó que la resolución del Concejo no había llegado.

