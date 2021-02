Judy Meana fuera de la Gobernación de la provincia de Panamá

Lo que se rumoró el pasado viernes, hoy se confirmó por la misma Judy Meana, al anunciar que ya no será gobernadora de la provincia de Panamá, por solicitud del presidente de la República, Laurentino Cortizo, “esta mañana el señor Presidente me llamó para informarme que se va a estar renovando la Gobernación de Panamá”.

“Es la decisión del Presidente nombrar y destituir. En esta oportunidad ha sido muy amable, porque el señor Presidente tiene la potestad de renovar su equipo, y qué bonito que me llame, me agradezca, me dice que me va a apoyar en todo lo que necesite”, añadió Meana.

Leer también: La historia sin fin, hoy se cumplen 18 años de la desaparición de Mónica Serrano



Solicita reintegro en la alcadía

Judy adelantó que envió una nota al Consejo Municipal, “en el día de hoy he enviado al Consejo Municipal del distrito de Panamá una nota para informar y solicitar mi reintegro al municipio capitalino, quiere decir que el día de mañana en el Concejo va a estar presentándose esta solicitud de retorno a mis funciones de vicealcaldesa del distrito capital”.

A Meana se le designó como gobernadora de la provincia de Panamá el pasado 7 de abril de 2020, cargo que desempeñó desde el 16 de abril de 2020.

Leer también: Mitradel y Municipio de Arraiján firman convenio para construir territorios

>







MÁS INFORMACIÓN

Comparte esto: Compartir

Twitter

Facebook



WhatsApp

Imprimir



LinkedIn

Reddit



Tumblr

Pinterest



Pocket

Telegram



Skype



Me gusta esto: Me gusta Cargando...