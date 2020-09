Jude Law desvela en televisión que ha sido padre por sexta vez

“Oh, y además he tenido un bebé”. Así contó el intérprete de 47 años la noticia, cuando estaba siendo entrevistado vía telemática. No obstante, prefirió ocultar el sexo y el nombre del pequeño o la pequeña.

Jude Law ha sido padre por sexta vez. El actor lo anunció el pasado lunes en The Tonight Show, el programa de la NBC presentado por Jimmy Fallon, quien no ocultó su asombro, pues el dato fue desvelado de una forma un tanto inusual.

