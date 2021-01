Juanpi Dolande sobre segundo contagio: ‘Tuve miedo, incertidumbre’

Juanpi Dolande vive con el virus en su cuerpo por segunda ocasión. El locutor y conferencista habló con día a día sobre ese miedo e incertidumbre que sintió por ser esa segunda vez con el “bicho”.

“Obviamente por ser la segunda vez tuve miedo, mucha incertidumbre de cómo me iba a dar, ya que me sentía muy mal”, explicó.

Juanpi nos comentó que esta vez sí presentó síntomas: dolor de cuerpo, dolor de cabeza, malestar general de resfriado, perdió el olfato además. “Me di cuenta porque el 24 de diciembre me sentí mal y me dije que me haría la prueba. El 26 me dice la prueba y el 27 me dieron el resultado positivo”, contó.

Durante su primer contagio él pasó los 14 días asintomático y se enteró – esa primera vez- por su cuidador, quien presentó los síntomas de resfriado y fue entonces cuando él accede a hacerse la prueba. “Luego me dejó una secuela que no es secreto para nadie, quedé en el hospital. Esta segunda vez sí me dio más fuerte, con síntomas de resfriado”, explicó.

Sí, como todos los panameños Juanpi debe salir a buscar el pan, así nos contó, y fue en una reunión en donde se contagió. En la misma solo habían cuatro personas y una de esas no sabía que tenía el virus y los contagió. “Usamos mascarilla, nos las retiramos para comer, pero nos las pusimos al terminar de comer”, comentó.

Mensaje a los jóvenes

Juanpi envió un importante mensaje a los jóvenes que aún organizan fiestas y no les importa con nadie, ni siquiera con el virus. “Esto no es relajo, esto vuelve a dar. No debemos bajar la guardia y a pesar de que tenemos la vacuna nos tenemos que seguir cuidando con las medidas”, contó.

Juanpi está en cuarentena, espera salir airoso en esta batalla contra el COVID-19, que ha cobrado vidas en el mundo.

Ha leído estudios que entre el 40 % y 60 % de personas asintomáticas positivas no desarrollan anticuerpos, que fue lo que me pasó a mí. Yo tengo dos pruebas positivas, que son mis dos contagios, y en el medio tengo 4 pruebas negativas.