Juanpi Dolande salió positivo en la prueba de COVID-19

Muchos mensajes de apoyo ha recibido el locutor, conferencista, escritor y motivador internacional, Juanpi Dolande, luego de que reveló, en un programa de televisión, que salió positivo en la prueba de COVID-19.

Hace un par de días, Dolande había informado, que por temas de prevención de manera privada se había realizado la prueba de COVID-19 y había salido negativa, sin embargo la historia cambió hoy.

Leer también: Omar Alfano participará en ‘Unidos por la música’, el gran concierto virtual

En cuarentena

El popular locutor explicó, que el viernes su asistente y cuidador tenía resfriado, “entonces como queríamos una respuestas rápida, en el tema de prueba, y tratar de no congestionar más nuestro sistema sanitario decidimos hacer una prueba de manera privada. El lunes fuimos hacerle la prueba y el martes dieron los resultados, de que era positivo al COVID-19. Entonces mi prueba no me la entregaron el martes, en la noche me dijeron que era negativa, pero que se habían demorado, porque había salido sospechoso, y el miércoles me llama el laboratorio para decirme que usando otra técnica se habían dado cuenta…”.

“Debo estar 14 días en casa para realizarme una segunda prueba y así confirmar que ya no tengo al menos en mi organismo… soy asintomático”, comentó Juanpi en su cuenta de Instagram.

Leer también: Stephany Vásquez está creciendo como profesional