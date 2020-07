Juan Soto da positivo a Coronavirus y no estará en el Opening Day con Nationals

El pelotero de los Washington Nationals, Juan Soto, arroja positivo a Coronavirus (Covid-19) y es baja para el Opening Day de la temporada 2020 de Grandes Ligas (MLB) ante los Yankees de Nueva York.

El periodista de ESPN, Jeff Passan, confirma que Soto arrojó positivo a COVID-19 y será una baja sensible para los Nacionales en el inicio de la MLB 2020.

Soto, estuvo apartado de los Nacionales al principio del Summer Camp por viajar en un vuelo que no cumplió protocolos sanitarios y fue enviado a aislamiento por mera precaución, posteriormente a cumplir ese requerimiento, se presentó a la disciplina de su equipo de Grandes Ligas.

El joven estrella de la República Dominicana deberá permanecer en cuarentena el tiempo necesario y podrá volver a la actividad de MLB al arrojar dos (2) negativos seguidos a Coronavirus.

Soto seguramente iba a formar parte del Día de Apertura ante los Yankees, pero debido a su contagio los actuales campeones de las Grandes Ligas presentaron un roster de 30 peloteros sin el dominicano de 21 años.

Juan, había demostrado a punta de batazos en el Summer Camp que estaba listo para su tercera temporada en la MLB, pero ahora deberá recuperarse y superar rápido el COVID-19 para regresar a los Nats

Este pelotero viene de una temporada de 34 jonrones, 110 impulsadas y una línea ofensiva de .282/401/.949.

Acá el reporte:

Washington Nationals star Juan Soto has tested positive for COVID-19 and will miss tonight’s season opener against the New York Yankees, sources tell ESPN.

— Jeff Passan (@JeffPassan) July 23, 2020