Juan Reynoso asegura que Cruz Azul no lo ha llamado

Luego que no se ha confirmado que Hugo Sánchez dirigirá a Cruz Azul, surgió el nombre de Juan Reynoso entre otro grupo de candidatos para asumir el timón del equipo celeste, en donde también figura Alfonso Sosa , pero tal parece que el ex seleccionado nacional por Perú no ha recibido acercamiento del actual alto mando de la institución cementera.

Juan Reynoso no ha recibido oferta para llegar como entrenador de Cruz Azul, aseguró a ESPN Digital el entrenador peruano. “No me han hablado. Solo escucho los rumores”.

