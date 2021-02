Juan Guaidó: Venezuela inhabilita por 15 años al líder opositor y expulsa a la representante de la UE | Internacional | Noticias

En ese momento, Guaidó sostuvo que no reconocía la medida, porque, a su juicio, en el país no hay una Contraloría General.

Ahora Guaidó ya no es el presidente del Parlamento, cuyo control retomó el chavismo en diciembre ante la ausencia de la oposición, que aseguró que, como en las presidenciales de 2018, no había condiciones dadas para participar en las legislativas de diciembre.

You May Also Like