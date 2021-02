Juan Guaidó: “La alianza de Maduro con el terrorismo y el narcotráfico no puede ser ignorada”

Además, los informantes en el país vecino encontraron una avioneta Cessna de hélice en la que no solo se movilizan a los cabecillas, sino también se mueven cargamentos de estupefacientes . De acuerdo con el medio, la aeronave de las disidencias no cuenta con restricción alguna en el espacio aéreo de Venezuela. Los aterrizajes y despegues se llevarían a cabo en al menos diez pistas clandestinas, pero Semana afirma que el avión ligero cuenta con permiso para aterrizar en cualquier puente aéreo.

La oposición venezolana pidió este sábado no ignorar la relación que tiene el presidente Nicolás Maduro con disidentes de las FARC, tras la publicación de unas fotografías en las que se ve a varios miembros de esa antigua guerrilla aparentemente en el país caribeño. “La alianza de Maduro con el terrorismo y el narcotráfico no puede ser ignorada, esto representa la mayor amenaza a la región en los últimos años”, escribió en Twitter el líder del partido Primero Justicia Tomás Guanipa, nombrado por el opositor Juan Guaidó como embajador en Colombia.

