Juan Gabriel le pidió a Dulce que vivieran juntos

La cantante Dulce, volvió a hablar sobre la amistad que mantuvo con el divo de Juárez, Juan Gabriel, y aprovechó para aclarar algunos rumores como que el cantante en algún momento le pidió que tuvieran un hijo juntos, como lo han asegurado otras cantantes como La India y Natalia Baeza.

Sin embargo, la intérprete aseguró que, aunque Juanga siempre fue muy respetuoso con ella, sí le propuso que se fueran a vivir juntos, cuando ella aún estaba casada con el padre de su hija Romina: “Quería que me fuera a vivir con él: ‘Vente a vivir conmigo’ me decía; ‘yo te regalo una casa’ y esas cosas, pero nunca le hice caso. Yo estaba casada y tenía una niña”, reveló la artista en entrevista para el programa Ventaneando.

Dulce, incluso aseguró que al cantautor poco le importaba que fuera una mujer casada, pues llegó a proponerle que su esposo la visitara en la casa que Juan Gabriel pretendía compartir con ella: “Siempre me decía esas cosas, pero nunca lo tomé en serio, me caía muy bien pero era un hombre muy raro”.

De igual manera, señaló que el intérprete de ‘Abrázame muy fuerte’, tenía un carácter y una personalidad complicada, además, relató la vez que ambos dejaron plantado a Luis Miguel en una celebración de Año Nuevo: “Luis Miguel lo invitó a él a pasar un fin de año, yo estaba ahí y me dijo: ‘vamos’. Y luego me dijo ‘ay no ya me dio flojera (ir)’. All otro día me dijo ‘qué bueno que no fuimos porque Luis Miguel nomás saludó a la gente y encerró en su cuarto, qué aburrido”, narró.

Finalmente, la cantante, afirmó que Juan Gabriel también tenía este tipo de actitudes, pues en ocasiones se encerraba en sus residencias y no hablaba con nadie, durante varios días.