Juan Carlos Varela intenta zafarse del caso Odebrecht y presenta un amparo de garantías en la Corte Suprema de Justicia

De acuerdo con el abogado Sidney Sittón, el amparo de garantías presentado por Juan Carlos Varela no debe ser admitido, ya que no se agotó la vía correcta dentro del proceso penal (inquisitivo).

Como el expresidente Varela ya fue indagado, no hay necesidad de ordenar la suspensión de la orden; las medidas cautelares personales se mantendrían, no habría motivo para suspenderlas, pues no fueron atacadas en el amparo de garantías constitucionales.

