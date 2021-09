Juan Carlos Varela: El país no se merece un retroceso en ningún ámbito, mucho menos en las reglas electorales

“El país no se merece un retroceso en ningún ámbito, mucho menos en temas sensibles como lo son las reglas electorales”. Así se expresó el expresidente de la República, Juan Carlos Varela, luego de que los magistrados del Tribunal Electoral (TE) anunciaron que se levantaban de la mesa de debate de las reformas electorales que se lleva adelante en la Asamblea Nacional (AN).

