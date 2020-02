Juan Carlos Monedero en Panamá

Gracias a los buenos oficios del decano de la Facultad de Humanidades Olmedo García Chavarría y Luis Bonilla Molina, profesor extraordinario de la Universidad de Panamá, nos acompañó semanas atrás Juan Carlos Monedero, miembro fundador de Podemos, en otrora su número tres y profesor titular de la Universidad Complutense de Madrid. Monedero participó del seminario Democracia, neurociencia y Big Data en el marco de la Escuela Internacional de Verano 2020, pude escuchar a Mónica Bruckmann quien nos habló sobre geopolítica del conocimiento y Karina Batthyány (secretaria ejecutiva de CLACSO) sobre la necesaria transformación de la realidad. Esta es la actividad académica más importantes del país.

Monedero es un referente global de las izquierdas, escribirlo en plural es fundamental. Para rescatar del olvido la pluralidad en las izquierdas que en no pocas veces se han visto manchadas por la ortodoxia y la unidimensionalidad (como el autoritarismo en la extinta Unión Soviética). A eso nos invita Monedero, a la reflexión heterodoxa y creativa para los nuevos tiempos. Participó en un conversatorio con Richard Morales y Briseida Barrantes, coincidieron en como diría Boaventura de Sousa Santos pensar alternativamente las alternativas, Barrantes enfatizó en las posiciones feministas, a veces marginadas en el discurso de la vieja izquierda.

Estamos en una coyuntura como diría Gramsci en la cual “el viejo mundo no termina de desaparecer. El nuevo tarda en aparecer. Y en ese claroscuro surgen los monstruos”. En ese ínterin surgen Trump, Bolsonaro o Marine Le Pen (aquí en Panamá tenemos los nuestros); en este contexto también deben surgir las nuevas críticas y las nuevas alternativas. La vieja izquierda a veces no entiende los cambios, en eso enfatizó Monedero. Una de las citas que más me llamó la atención fue aquella vieja máxima de Marx: “los filósofos no han hecho más que interpretar de diversos modos el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo”. Monedero criticó el pesimismo de los intelectuales e incentivó el optimismo para organizarse e indignarse (como el 15 M del que fue parte) ante las injusticias.

Monedero es un militante de Unidas-Podemos, es profesor universitario de Ciencias políticas y un intelectual de izquierda, tertuliano fogoso en el plató, dirige el programa En la Frontera, no reniega del debate. Uno de los últimos que seguí fue el que mantuvo con el pensador decolonial Ramón Grosfoguel, a propósito de lo que Monedero llamó la “herida territorial”, argumentando sobre Cataluña que más de la mitad de la ciudadanía no quieren la independencia y reivindicando el “derecho a decidir”.

Ante la fetichización de los lugares comunes y la unidimensionalidad, se hace imprescindible poner sobre la mesa temas que aporten a la pluralidad ideológica, sin la cual no se avanza. Monedero como referente global de las izquierdas incentiva este tipo de discusiones.

El autor es docente universitario