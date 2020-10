Juan Batista y su regreso a la pesas en grande en medio de la pandemia

“Mis compañeros Erika Ortega Y Ronnier Martínez son los que cuentan con esa posibilidad. No, no cuento con los puntos suficientes para clasificar, ya que no pude asistir a los eventos principales para obtener los mismo”, agregó.

El atleta está claro que por su lesión en su hombro izquierdo no pudo participar en los Juegos Panamericanos de Lima, uno de los eventos del ciclo olímpico. “No haber participado me restó mucho puntos, además, hay otros compañeros que vienen marcando y tienen más opciones”, destacó el recién medallista de oro.

