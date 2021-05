Jóvenes, salvemos la CSS | La Prensa Panamá

En estos últimos meses nos han vendido el diálogo como el camino a la solución de la crisis; sin embargo, la representación de este nos recuerda la frase del “diálogo de yo con yo”. Por lo que es imposible pensar que el diálogo por la CSS rinda frutos, cuando los que están en esa mesa en su mayoría han sido los propios creadores del problema. No obstante, en la búsqueda de una solución indefectible que nos abriga a todos, coexiste poca credibilidad de un diálogo seguro, inequívoco y eficaz, teniendo como protagonista la misma junta directiva que, a través de los años, no ha sido funcional, y quien finalmente será la que dicte las pautas, alejadas de una discusión integral y representativa.

You May Also Like