JÓVENES SACAN LA CARA | La Prensa Panamá

Con participaciones en los tres partidos del torneo viniendo de la banca en el segundo tiempo, no hay duda de que el joven atacante de 22 años es un as bajo la manga que tiene el técnico Hernán Bolillo Gómez.

“Me alegra escuchar que el profe haya dicho eso, he venido trabajando fuerte y gracias a Dios las cosas se me han venido dando”, señaló al final del partido un satisfecho Miller.

Pero con la baja de los habituales titulares como Felipe Baloy, Blas Pérez, Armando Cooper y Aníbal Godoy, no le quedó otra al técnico Hernán Bolillo Gómez que darle la oportunidad a los más jóvenes ante Chile, y vaya que no la desaprovecharon.

