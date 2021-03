Jóvenes muestran interés en carreras de Salud, por la pandemia

Mientras, en la Universidad de Panamá (UP), se han contabilizado casi 3 mil estudiantes en la Facultad de Medicina para inicios del primer semestre de este 2021. Se ha visto un aumento en las carreras de Enfermería, Farmacia y Psicología, sin embargo, la que sigue liderando es la carrera de Administración de Empresas, admite el director de Admisión de la UP, Ricardo Turner.

