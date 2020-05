Joven pedalea más de mil kilómetros hacia casa en la India

Su padre, cuya lesión provocada en un accidente lo dejó sin poder caminar, se ganaba la vida conduciendo un triciclo motorizado, conocido como auto rickshaw. Pero con todos los viajes no esenciales prohibidos, se unió a millones de personas que se quedaron sin empleo. Su casero les exigió la renta que no podían pagar y amenazó con echarlos, dijo Kumari.

You May Also Like