Joven muere defendiendo a su bebé tras ser atacado por un sujeto bajo los efectos de las drogas

Varios minutos después la policía local arrestó a Davis en un callejón aledaño al lugar donde ocurrió el asesinato. Testigos grabaron la escena con sus celulares, en las imágenes se puede ver que la conducta de Davis era extraña, antes de ser detenido les gritó a las autoridades y aunque no puso resistencia no estaba siguiendo las indicaciones que los oficiales le daban, después de un momento el sujeto se arrojó al piso y dio vueltas antes que las autoridades lo pudieran esposar.

