Joven dice que La Luz del Mundo lo envió a predicar a Europa y lo explotó | Noticias Univision América Latina

El joven narra que hace unos meses fue a la Embajada de México en ese país para pedir que le ayudaran a volver con su familia, pero dice que le indicaron que la institución que lo llevó a Europa debía regresarlo. Él prefirió no presentar una queja. Este medio se comunicó con esa sede diplomática y un representante indicó que no podían hablar de ningún caso en particular sin la autorización de la Cancillería. Hasta la publicación de esta nota la Cancillería no otorgó el permiso. El funcionario sí reveló que a la fecha no han recibido ninguna denuncia contra La Luz del Mundo en aquella nación.