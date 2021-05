Joven de 22 años en Ohio es la nueva millonaria tras recibir su vacuna contra el COVID-19

La nueva millonaria adelantó que ya tenía decido inocularse antes de que se creara Vax-a-Million, al mismo tiempo aprovechó para animar a las personas que vayan a vacunarse: “Las vacunas siempre han estado en mi historial médico. Fue una decisión bastante fácil ponérmela lo más rápido que pude. Animaría a cualquiera a que se vacune. Si ganar un millón no es suficiente, no sé qué lo sería”, afirmó en NBC News.

You May Also Like