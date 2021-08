Josep Pedrerol regresa a ‘El Chiringuito de Jugones’ después del famoso órdago tras la marcha de Messi y Ramos

El 8 de agosto, Pedrerol cumplió su promesa. “ Aquellos que decíais ‘¿qué hace éste aquí?’ Pues mañana no me veis . Ni pasado. Ni el otro. Hasta luego”. Cumplió, pero sólo temporalmente, para ahora volver a las pantallas tras un breve descanso.

“Luego hablamos de mí, ¿vale? Y de mi dimisión. No toca ahora mismo que os cuente qué voy a hacer, si voy a dimitir o no. Hablamos de Messi primero y luego os cuento qué voy a hacer con mi vida a partir de hoy “, dijo Pedrerol durante el programa, antes de emplazar a los espectadores a días posteriores para anunciar su decisión.

