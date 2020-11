Joseline Pinto y su voluntariado por Chiriquí: ‘Esto que ha pasado nos ha unido’

Joseline Pinto, la exguerrera, siempre ha dicho presente para este tipo de labores, y esta no fue la excepción. Hasta ayer llevaba unos tres días como voluntaria del centro de acopio que tiene el Despacho de la Primera Dama de la República en el Parque Recreativo Omar. “Tengo días como voluntaria, no han parado de llegar donaciones. El apoyo del pueblo ha sido increíble”, contó Pinto a día a día.

