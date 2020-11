José ‘Toro’ Macías suma más experiencia como entrenador

En un futuro no muy lejano, el ex grandes ligas panameño José Toro Macías espera tomar las riendas de un equipo grande, ya sea en México o en cualquier otro nivel de la pelota, y es por eso que trata de sacarle el mayor provecho a su rol de director en la “Copa Juntos por México Interceramic”, que arrancó el pasado 12 de noviembre en la capital azteca.

