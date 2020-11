José Moro, galardonado con el premio Ponce de León “Ejecutivo del año” por la Cámara de Comercio en Miami

La Spain-US Chamber of Commerce in Florida, por su nombre en inglés, ayuda a sus miembros a lograr sus objetivos, facilitando la entrada y el desarrollo de su negocio en el mercado americano y ofreciendo servicios de comercio internacional, consultoría y marketing. Actualmente cuenta con más de 500 miembros, sirviendo de vínculo entre España, Estados Unidos y Latinoamérica a través de sus diversas actividades y servicios.

You May Also Like