José María García se declara fan de Ibai Llanos y da su particular opinión sobre el contrato de Leo Messi

Tampoco le tembló la voz a la hora de referirse a la situación financiera del FC Barcelona en relación con el dinero que le cuesta Messi. “ El Barça nunca se va a arruinar. Lo que ha tenido es una dirección catastrófica . El contrato es un engaño porque no se han atrevido a cumplirlo. Si merece ese dinero, que se lo den. Pero por jugar al fútbol, no por cláusula de fidelidad. Un contrato se hace para jugar al fútbol”.

Además, José María García demostró no haberse quedado en el pasado y estar al tanto de las nuevas tendencias y la evolución de la comunicación con la explosión de plataformas como Twitch, aprovechando para declararse fan de Ibai. “Luego se hacen unas comparaciones horribles. También las escucho con los sueldos de los youtubers. Por cierto, hay uno que me encanta: Ibai Llanos” .

Sobre el contrato de Messi, García tiene opiniones encontradas. Por un lado piensa que “¡Está muy bien ganado! Es el mercado: la ley de la oferta y la demanda. Y puede que haya sido rentable. Habría que cuantificar lo que ha significado Messi para el Barcelona y para Cataluña” . Pero al mismo tiempo no entiende que alguien pudiese ponerle esas cifras sobre la mesa. “[El contrato] está hecho por un absoluto necio . Hace mucho tiempo, cuando conocí a Bartomeu, dije, ‘ni el Barcelona podía llegar a menos ni él a más’. A los hechos me remito”.

