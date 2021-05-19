José Adolis volvió a burlarse de los neoyorquinos – SwingCompleto
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May 18, 2021
Por Daniel de Malas / contacto@swingcompleto.com
José Adolis García no para de batear y llevarse los titulares esta temporada 2021, pero para rematar volvió a lucirse ante los Yankees de Nueva York, por segundo día consecutivo.
Adolis, que había despachado vuelacercas y robó el plato en el primer juego, disparó cohete al medio del terreno ante James Taillon (sobre recta de 96 millas por hora) y remolcó par de carreras en el rally de 3 de la tercera entrada, de partido que anda con ese marcador (3-0) en el cuarto episodio.
Con ese turno al bate García llega a 299 de average mientras que redondeó sus impulsadas a 30.
Los dejamos con el cohete del patrullero cubano de los Rangers de Texas:
BOX SCORE
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