Jorge Messi ve ‘difícil’ que su hijo que se quede en el Barcelona

Fuentes del club explicaron a que la decisión de hacer aparecer al argentino como líder indiscutible no ha sido tomada por los publicistas sino por la propia entidad. Su intención es seguir mostrándole como el emblema del equipo para la próxima temporada, con la intención de dejar claro que no está dispuesto a deshacerse de él.

Y este miércoles Jorge Messi reconoció que, aunque no sabe lo que va a pasar durante las negociaciones, tiene claro que la continuidad de su hijo, que no se ha presentado a entrenar con el Barça desde el inicio de la pretemporada, va a ser “difícil, difícil”.

