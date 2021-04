Jorge Martín sufre un grave accidente y es evacuado en helicóptero con traumatismo craneoencefálico

Fonsi Nieto , ‘coach’ del equipo de Martín, el Pramac, ha admitido que se han llevado un gran sobresalto. “Ha sido un buen susto. Parece ser que le duele bastante la mano y una pierna, pero está consciente y estamos más tranquilos. Nos han dicho que la cosa ya está bien y ni pensamos en mañana, lo primero es su salud”, ha señalado. Obviamente, Jorge Martín no estará en la parrilla de este domingo en Portimao tras ser declarado no apto .

