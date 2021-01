Jorge López: La actuación está muy lenta en México

El español, Jorge López no sabe qué rumbo cogerá para tratar de seguir avanzando en su carrera de actuación porque la situación en México a raíz de la pandemia por el coronavirus está muy complicada. ¿Cómo así?

Les cuento que el excompetidor de Calle 7 habló con día a día desde México y confesó que su carrera como actor está muy lenta, ya que casi todo ha estado paralizado, al punto que en estos momentos está buscando mánager, y está analizando si se mantiene igual o busca nuevas fronteras en pro de su carrera.

“Todo ha ido muy lento en esta última parte del año 2020, la verdad que los casting de actuación han sido pocos, muy lentos, y a mí por mi lado no me ha llegado casi nada; no sé si también ha sido porque he estado muy enfocado por el lado de ganar Guerreros y pues era un desgaste muy fuerte porque he estado estrenando para ello y la competencia se pone dura, pero ganar me dejó orgulloso”.

Se le cayó protagónico

Tras los altos contagios en todo el mundo, él confesó que se le cayó un papel protagónico en una serie, donde tenía ya previsto más de 50 capítulos. “El 23 de marzo del año pasado empezaba yo un personaje estelar con Telemundo, y nuestro querido COVID-19 vino y jodió la serie y ya no se hizo, tenía como 50 capítulos y estaban saliendo cosas muy buenas, y espero que sigan saliendo, estoy seguro”, dijo.

La música, su pasatiempo

Por mientras que su carrera de actuación coge un norte, él también se está dedicando a su “hobby” que es la música, y también le está metiendo duro a lo fitness, pues hasta creó una página “Wellness” en Instagram, donde ya ha tenido entrevistados como el doctor Octavio Sousa, mejor conocido como Dr. Fit´

Actualmente realiza casting virtuales para comerciales, y se mantiene productivo con sus pasatiempos como lo son la música y los entrenamientos físicos.