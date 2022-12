Jorge Javier Vázquez revela el problema de salud que le obliga a un cambio “el resto de mi vida”

Otra opción, prosigue Jorge Javier, es dormir en habitaciones separadas “si apareciera otra persona en mi vida”. En su opinión, concluye, “cada vez me parece mejor idea coincidir en la cama solo para celebraciones y no por obligación”.

A pesar de este problema, el presentador se ha tomado con buen humor este cambio drástico en su vida. “Como no me eche un novio que sea seguidor de la saga Star Wars y le ponga cachondo Darth Vader , lo tengo crudo”, ha manifestado.

En este contexto se plantea cómo sería si tuviese una relación: “A lo mejor, antes de que me muera, aparece alguien con el que duerma más de tres noches seguidas. ¿Y os parece de recibo que a las primeras de cambio me vea con esta máscara que va conectada a un tubo larguísimo para que me pueda mover a mis anchas durante la noche sin temor a desconectarme?”, se ha preguntado.

