Jorge Javier Vázquez revela cuál fue su primera reacción tras saber que Ayuso había arrasado en Madrid

No obstante, el conductor de Sálvame ha celebrado el buen sabor de boca que siempre le deja el teatro, su pasión, pues en las últimas semanas se ha dejado ver actuando sobre las tablas. Y, además, el pasado sábado recibió la visita de su amiga Charo Vega, conocida por su amistad con Isabel Pantoja y Carmen Ordoñez. He ahí la conclusión del comunicador: “La vida, a veces, es bella”.

“Desde el martes estaba yo como lánguido. Poco a poco me voy recuperando, aunque mi trabajito me está costando”, rezan las siguientes líneas, que dan paso a la valoración de Vázquez sobre la victoria del PP: “La victoria de Ayuso es incontestable. Ha arrasado”.

Es por ello que, una semana después de conocer los resultados, el catalán haya reconocido que empezó la semana “triste”: “Para qué nos vamos a engañar. Yo era de los que creían que la izquierda tenía opciones en Madrid y al ver los resultados me entraron unas ganas de llorar que no han desaparecido del todo”.

