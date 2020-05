Operación Triunfo lo vio nacer hace ya casi tres lustros. Desde entonces, Jorge González no ha cejado en su empeño de hacerse un hueco en el mundo de la música, un esfuerzo que muchas veces casi le ha hecho desfallecer. A pesar de todo, a este asiduo de los concursos y talents de la televisión de nuestro país -actualmente participa en Tu cara me suena [paralizado por el coronavorus]-, la ilusión le mantiene en pie para seguir haciendo lo que más le gusta: música. Ahora regresa con su último sencillo, Por besarte, un tema en el que vuelve a sus raíces.

¿Tenía ganas de volver? Sí. Teníamos muchas ganas de hacer cosillas. Hace un año saqué un single llamado León que, la verdad, estaba muy guay, pero personas como yo, que no tenemos el apoyo discográfico y que prácticamente se lo autofinancian, no tenemos normalmente ese escaparate que ahora mismo sí poseo gracias a Tu cara me suena, donde mucha gente me está descubriendo desde cero.

¿Por qué lo lanza ahora, en plena pandemia del coronavirus? Ha sido casualidad. Estaba previsto antes de que todo esto pasara. Corrimos un montón para que estuviera antes del verano, que empezara a sonar en las terrazas y después hacer gira. Pero mira, se ha metido por medio la pandemia.

Se desmarca un poco esos temas más intensos que se han hecho durante el confinamiento. Sí, mucha gente me ha escrito que ha descubierto la canción y que, al ser tan bailonga, se la ponen un rato y se olvidan por un momento de lo que está pasando. A mí con eso me sirve, siento que con eso el trabajo está hecho.

“Sin ‘OT’, yo estaría ahora en un mercado”

A pesar de ser tan joven, es ya un viejo conocido de la pequeña pantalla. Sí, claro. Soy conocido de los talents. Me considero un chaval muy luchador, que sueña con la música y que siempre ha tenido un buen feedback con la gente. Te decía antes que la gente me había descubierto en el sentido de que yo iba con el cartel de flamenquito y de ahí no me iba a salir. Y, como he demostrado, ha sido todo lo contrario. He cambiado de idioma, de estilo… Por eso digo que mucha gente me está descubriendo como cantante. También me estoy redescubriendo yo mismo, porque pensaba que no podía hacer muchas de las cosas que he hecho.

¿Le cuesta mucho imitar? No. Siempre he sido el chorra del grupo, el que se ponía a imitar a todo el mundo. De hecho, en OT imitada a mis compañeros.

Pero una cosa es hacerlo de manera graciosa y otra en un programa como Tu cara me suena… Ya te digo. ¡Es que es un programa que tiene muchos fieles! El verdadero jurado es el que está en casa. Ahí es cuando vi lo complicado que es. A mí lo que más me cuesta es el idioma, lo paso muy mal, y cuando me toca cantar en otro que no es el español, centro toda mi atención en ello. De todas formas, y estoy contento por ello, he descubierto que no se me resiste nada.

“Recibo muchos mensajes que me dicen que estoy desaprovechado”

¿Tanto como para exportarlo a su carrera musical? Yo ya había intentado el reguetón con León, pero, al final, cuando no tienes una plataforma sólida que te sostenga, entre tanta gente que sí tiene poder haciendo ese estilo, te pierdes y no llegas a nada. Sinceramente, no me siento muy identificado con el reguetón, porque hay que saber cantarlo, y a mí me cuesta mucho. Me decían que no vibrara, que lo hiciera todo liso… y claro, al que es cantante le cuesta. No quiero decir que el que hace reguetón no es cantante, pero es un estilo muy básico que hay que saberlo cantar, y yo no sé hacerlo.

Jorge González. BREA RÉCORDS

¿Se podría quedar con solo uno de los concursos de los que ha participado [OT, La Voz, TCMS]? No podría. Cada uno me ha aportado algo. Sin OT, yo no estaría ahora hablando contigo, estaría seguramente en un mercado. Me vio nacer y me creó como artista. La Voz fue algo que me hizo relajarme, me dio la oportunidad de volver a cantar delante de la gente y a recuperar esa magia e ilusión que había perdido, porque uno se cansa de luchar. También a volver a sentir el cariño de la gente. Porque yo no habré tenido apoyo discográfico, pero el amor del público sí. TCMS está siendo el regalo de la vida, porque es un sueño. Estoy aprendiendo muchísimo y, la verdad, es lo mejor que me podía pasar.

¿La etiqueta ‘triunfito’ estigmatiza menos a las nuevas generaciones? Sí. Parece que ahora tiene como más prestigio. Recuerdo que, cuando antes iba a los casting, me miraban en plan “el triunfito”, como que no lo valoraban. Y ahora es como guay salir en OT. También es verdad que antes el programa sacaba al mercado 17 discos y ahora son más selectos. Supongo que la industria cogió manía a los primeros triunfitos porque acaparaban todo. En mi caso creo que no pasó así porque fui más tardío.

¿Qué espera de su paso por TCMS? Yo hasta ahora estaba haciendo un musical, 33 El Musical, y había decidido dejar de intentar una carrera en solitario y dedicarme al teatro musical o a otro tipo de cosas alejadas del mundo de la música. Si no hay apoyo discográfico es muy complicado. Se necesita mucho dinero y yo no lo tengo. Estaba cansado y había pensado retirarme. Y justo esa semana recibí la llamada de Ismael Agudo, director musical de Gestmusic, proponiéndome hacer una prueba para el programa. Ahí pensé que el destino no quería que yo dejara la música todavía. Una vez hecho el casting, me dijeron a las dos semanas que contaban conmigo. Eso me ha dado a entender que no tengo que tirar la toalla aún y me ha dado mucha energía para seguir intentando demostrar que todavía puedo hacer muchas cosas.

“Me lo han ofrecido, pero nunca entraría a ‘Gran Hermano’ o ‘Supervivientes'”

¿Se cansa uno por lo que ve en la industria musical? Sí. Es que yo no tengo el dineral que, por ejemplo, hay que tener para sonar en la radio. Es que aún hay gente que se cree que si no suenas es porque no vales. Y no es así. Es porque no tienes los medios. Si te coge una gran discográfica que, con un chasquido de dedos, te coloca en todas partes, al final todo lo que está todo el tiempo sonando, termina funcionado. Por eso te digo que, al final, me planteo dejarlo cuando veo que las discográficas, por lo que sea, no quieren a un artista como yo. Sin embargo, lo que me anima a seguir es la gente. Tengo el apoyo del público, y en los talents a los que he ido se ha comprobado.

Precisamente sus fans se quejan del poco reconocimiento que tiene. Yo siento que, cuando uno se expresa libremente, hay que tener cuidado. Por eso a veces es mejor estar callado y no cagarla. Lo que yo pienso es que hay gente que tiene la suerte, ya sea por recomendaciones o por poder, de tener un apoyo económico y discográfico muy grande. Y eso no les hace ser peores ni mejores. A la vista está Rosalía, que es todo un fénomeno. En ella hay puesta una inversión brutal y es un producto totalmente medido. Esa inversión, si se hiciera en otro artista, tendría los resultados parecidos, pero no por eso hay que quitar mérito a Rosalía, porque, para mí, es una gran artista. A mí ella me encanta porque está llevando nuestra música, nuestro sonido, lo español a todo el mundo y me siento superorgulloso de artistas como ella. Con todo esto, lo que quiero decir es que hay artistas que poseen una inversión económica muy grande y otros, como yo, que no. Recibo muchos mensajes que me dicen que estoy desaprovechado, que podía ser una especie de Ricky Martin, pero bueno. ¿De qué me sirve el apoyo del público? Pues para hacer muchos conciertos. Y con eso me quedo, me da igual no ser famoso en el mundo, yo quiero el cariño del público.

¿Entraría de nuevo en otro talent o en algún reality? Siempre he dicho que todo lo que haga tiene que ser relacionado con la música. A la vista está, salvo los Gipsy Kings, de lo que no estoy yo muy orgulloso.

¿Por qué? No sé, porque no me gustó la experiencia. Y si tengo que entrar en algún reality o talent, sería a MasterChef o cosas parecidas. Nunca entraría a Gran Hermano o Supervivientes, que ya me lo han ofrecido.

“Si eres débil o vulnerable, las redes sociales pueden hacerte mucho daño”

¿Le ha afectado la pandemia? Claro. TCMS está parado, he tenido que suspender la gira… Es lo que te he dicho, que un artista como yo, que empezaba ahora a tener el apoyo discográfico aunque fuera de una compañía más pequeña, ver que esto se rompa de repente, me ha hecho mucho daño. Pero confío en que todo vuelva a la normalidad y que cuando se reactive el programa salga todo como tiene que salir. ¡Y ojalá gane el concurso! [risas].

¿Les han contado qué planes hay para el programa? Que va. Es que todo depende de la cadena de televisión. Por ejemplo, OT ha vuelto, pero es que en TCMS hay un acercamiento inevitable entre personas por el tema de la caracterización que hace imposible que se reanuden las grabaciones.

JORGE GONZÁEZ Cantante

22 de septiembre de 1988

Madrid Se dio a conocer gracias a su participación en la quinta edición de ‘Operación Triunfo’, en 2006. Desde entonces ha sacado al mercado dos discos y varios sencillos. Ha participado en otros programas de televisión como ‘La Voz’, ‘Los Gipsy Kings’ o ‘Pequeños gigantes’. Actualmente concursa en ‘Tu cara me suena’.

¿Volvería a presentarse a Eurovisión? Eurovisión siempre ha sido mi sueño. Me encantaría representar a España y hacerlo de una forma humilde y con nuestro sonido. Lo que está haciendo Rosalía por el mundo, pero en Eurovisión. Además, creo que estoy en mi mejor momento. Yo me alegro de no haber ido anteriormente, porque no estaba preparado. Ahora, con 30 años ya, tengo la madurez física y mental para intentarlo.

Entre el programa y el confinamiento, ¿está ahora más conectado a las redes? Lo hago, pero yo intento no leer mucho, porque siempre hay alguien que con sus palabras puede ser muy desafortunado. Lo constructivo puede ayudar mucho, pero lo destructivo te puede llegar a hundir. Si eres débil o vulnerable, las redes pueden hacerte mucho daño. Afortunadamente en TCMS el 99,9% son cosas buenas, pero si hay dos o tres mensajes malos que al final empañan lo otro, aunque intento luchar contra eso.