Jorge Gómez… Sin COVID-19, espera resultados patológicos

Ya les habíamos comentado que Jorge Gómez, mejor conocido como “Balbinín” tuvo que entrar al quirófano, por una hernia, pero resulta que durante la cirugía el galeno se llevó una sorpresa.

El cantante de típico, confesó que tras dos años de tener molestia, tuvo que ingresar de urgencia al hospital Rafael Estévez Aguadulce, pues ya no aguantaba el dolor , tanto así que lo hacía llorar. “Me iba a operar unas hernias que salieron en la radiografía, pero se topó con esto. Me sacaron un lipoma preherniario; salió eso ahí, cuando me abrieron me dejaron una malla por dentro, debo cuidarme por tres meses nada de nada”.

Los seguidores del artista, especularon mucho en redes el por qué de su ingreso al hospital. Para esos que andan diciendo que tiene covid-19, destacó que es falso, no tiene el virus y que ni siquiera está en aislamiento en su hogar, en donde ya se recupera.

Mire: Arjona: ‘No soy enemigo del reguetón, pero la gente hace lo que está de moda’

Junto a su padre Balbino, espera que la situación de la pandemia mejore al igual que su salud, para regresar a los toldos.

La gente está regando que tengo covid-19, nada de eso. En el hospital estuvo rodeado de gente humilde y de buen corazón, mencionó.

La malla que me dejaron por dentro se quedará allí por siempre, si no me cuido se corre, y eso tiene que pegar bien por la piel. El intérprete de “La Diabla” recibió la visita de enfermeras fanáticas durante su estadía en el hospital.