Jorge Drexler presenta en Nueva York su nuevo disco ‘Tinta y Tiempo’

“Lo de los premios es una cosa realmente muy sorprendente. No es un alarde de falsa modestia, pero mi proyecto es un proyecto con mucha menos difusión que los compañeros que tienen ese número de nominaciones. Nueve nominaciones son habitualmente para un artista ‘high profile’ (perfil alto) y yo soy un artista no de perfil bajo, sino intermedio”, asegura.

