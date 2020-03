Jorge Drexler compone ‘Codo con codo’, una canción optimista frente al coronavirus: “De esta saldremos juntos”

Después, intenta dar un mensaje de tranquilidad. “ La paranoia y el miedo no son ni serán el modo . De esta saldremos juntos poniendo codo con codo. Mira a la gente a los ojos, demuéstrale que te importa. Si puedes, no te preocupes, con ocuparte ya alcanza. Deja que sea el amor el que incline la balanza”.

You May Also Like